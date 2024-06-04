Uşak'ta bir otomobilde çok sayıda yeşil reçeteli hap ele geçirildi
Uşak'ta çok sayıda yeşil reçeteye tabi hap ele geçirilen otomobilde yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Uşak'ta çok sayıda yeşil reçeteye tabi hap ele geçirilen otomobilde yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada 1932 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.
Otomobildeki A.A ve B.A polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A tutuklandı, B.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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