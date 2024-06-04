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        Uşak'ta iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

        Uşak'ta bir apartman inşaatının 9. katında kurulu iskeleden düşen inşaat işçisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 21:11 Güncelleme: 04.06.2024 - 21:11
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        Uşak'ta iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
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        Uşak'ta bir apartman inşaatının 9. katında kurulu iskeleden düşen inşaat işçisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Fatih Mahallesi Birinci Kozak Sokak'taki inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybeden Mehmet Elkan (44) zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Elkan, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Elkan, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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