Uşak'ta iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Uşak'ta bir apartman inşaatının 9. katında kurulu iskeleden düşen inşaat işçisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Uşak'ta bir apartman inşaatının 9. katında kurulu iskeleden düşen inşaat işçisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Fatih Mahallesi Birinci Kozak Sokak'taki inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybeden Mehmet Elkan (44) zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Elkan, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Elkan, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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