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        DSİ yeni yatırımlarla Uşak'a 3,4 milyon metreküp ilave su sağlayacak

        Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Uşak'ta yürütülen 3 proje ile kente yılda 3 milyon 420 bin metreküp ilave içme ve kullanma suyu temin edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 13:13 Güncelleme: 05.06.2024 - 13:13
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        DSİ yeni yatırımlarla Uşak'a 3,4 milyon metreküp ilave su sağlayacak
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        Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Uşak'ta yürütülen 3 proje ile kente yılda 3 milyon 420 bin metreküp ilave içme ve kullanma suyu temin edilecek.

        DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Uşak'ta içme ve kullanma su miktarını artırmak amacıyla başlanılan projeler devam ediyor.

        Bu kapsamda "Banaz Baltalı Göleti İçmesuyu İletim Hattı" projesinde göletteki su regülatör vasıtasıyla iletim hattına alınacak. Bölgede açılacak iki yeni kuyudan elde edilen su ise regülatörde biriken su ile Küçükler Barajı Arıtma Tesisi'ne ulaştırılacak. Bu projede 17 kilometre boru hattı döşenecek ve 2,21 milyon metreküp ilave içme-kullanma suyuna ulaşılacak.

        Bir başka proje olan "Baybuyan Deresi Regülatöründen Küçükler Barajına Derivasyon İletim Hattı"ndaki çalışmaların ise 2025 yılı sonuna yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu projeyle kente yılda 440 bin metreküp içme ve kullanma suyu verilecek.

        Kente yılda 770 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edecek Sorkun Barajı'nda da çalışmalar son aşamaya geldi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, şunları kaydetti:

        "Son yıllarda olumsuz anlamda değişen yağış skalasının en çok etkilediği kentlerden biri de Uşak. Bölgenin her geçen gün artan içme suyu ihtiyacını karşılamak için yatırımlarımız aralıksız devam ediyor. Geliştirdiğimiz 3 özel proje ile Uşak'a yılda 3 milyon 420 bin metreküp içme ve kullanma suyu daha temin edeceğiz. Hedefimiz en kısa sürede projelerimizi bitirerek, Uşak'ın içme suyu problemini tarihe karıştırmak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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