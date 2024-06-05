DSİ yeni yatırımlarla Uşak'a 3,4 milyon metreküp ilave su sağlayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Uşak'ta yürütülen 3 proje ile kente yılda 3 milyon 420 bin metreküp ilave içme ve kullanma suyu temin edilecek.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Uşak'ta içme ve kullanma su miktarını artırmak amacıyla başlanılan projeler devam ediyor.

Bu kapsamda "Banaz Baltalı Göleti İçmesuyu İletim Hattı" projesinde göletteki su regülatör vasıtasıyla iletim hattına alınacak. Bölgede açılacak iki yeni kuyudan elde edilen su ise regülatörde biriken su ile Küçükler Barajı Arıtma Tesisi'ne ulaştırılacak. Bu projede 17 kilometre boru hattı döşenecek ve 2,21 milyon metreküp ilave içme-kullanma suyuna ulaşılacak.