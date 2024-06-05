Uşak'ta market çalışanının bıçaklanmasıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A.D. (17), H.G. (22), Y.D. (16) ve E.A. (17) "kasten yaralama" ve "yağma" suçundan tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dikilitaş Mahallesi'ndeki bir markette çalışan M.K'nin (25), markete gelen kişiler tarafından darbedilip, bıçaklandığı şikayeti üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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