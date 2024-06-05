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        Uşak'ta market çalışanının bıçaklanmasıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta market çalışanını darbedip, bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 18:15 Güncelleme: 05.06.2024 - 18:15
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        Uşak'ta market çalışanının bıçaklanmasıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
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        Uşak'ta market çalışanını darbedip, bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Dikilitaş Mahallesi'ndeki bir markette çalışan M.K'nin (25), markete gelen kişiler tarafından darbedilip, bıçaklandığı şikayeti üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı.

        M.K, ifadesinde, markete gelen 7 kişinin kasadaki görevliden para istediğini, gelenleri dışarı çıkarmak istediği sırada darbedilip, bıçaklandığını anlattı.

        Polis ekipleri, kimliklerini belirlediği şüpheliler H.G. (22), A.A.D. (17), Y.D. (16), E.A. (17), Ç.E. (15), S.Y. (17) ve A.G.'yi (16) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A.D. (17), H.G. (22), Y.D. (16) ve E.A. (17) "kasten yaralama" ve "yağma" suçundan tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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