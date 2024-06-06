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        Uşak'ta kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

        Uşak'ta kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 11:53 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:53
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        Uşak'ta kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
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        Uşak'ta kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        A.T. (56) yönetimindeki 34 UY 6313 plakalı kamyon, Uşak-Eşme kara yolunun Bölme Mahallesi yakınlarında aynı istikamette ilerleyen H.A. (40) idaresindeki 03 SG 475 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil ağaca çarparak durabildi.

        Kazada, otomobildeki sürücünün yanı sıra Eşme Adliyesi'nde görevli zabıt katibi Ezgi Çetin (34), Eşme Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli H.Y. (36), Ö.K. (43) ve G.Y. (54) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Gelen ekiplerce ambulansa alınarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ezgi Çetin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kamyon sürücüsü A.T. de gözaltına alındı.

        Otomobildekilerin Eşme ilçesindeki görev yerlerine gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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