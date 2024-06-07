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        Uşak'ta kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Uşak'ta kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 07:05 Güncelleme: 07.06.2024 - 07:05
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        Uşak'ta kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Uşak'ta kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen İsmail Moral (24) yönetimindeki 43 AEN 400 plakalı otomobil, Ürünköy yakınlarında aynı istikamette seyreden B.T. (48) kontrolündeki 06 DS 6165 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Moral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Moral'ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kamyon şoförü, jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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