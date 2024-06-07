Uşak'ta tarlada başlayıp meşelik alana sıçrayan yangın söndürüldü
Uşak'ta arpa tarlasında başlayıp meşelik alana sıçrayan yangında 4 hektar alan zarar gördü.
Uşak'ta arpa tarlasında başlayıp meşelik alana sıçrayan yangında 4 hektar alan zarar gördü.
Merkeze bağlı Örencik köyü yakınlarında bir arpa tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın bölgedeki meşelik alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye, Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz, 1 su ikmal aracı, Uşak Belediyesi ve Uşak Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'ne bağlı 3 itfaiye aracı sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında, 4 hektar meşelik alan ve 100 dekar arpa tarlası zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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