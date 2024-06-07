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        Uşak'ta tarlada başlayıp meşelik alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Uşak'ta arpa tarlasında başlayıp meşelik alana sıçrayan yangında 4 hektar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 20:35 Güncelleme: 07.06.2024 - 20:35
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        Uşak'ta tarlada başlayıp meşelik alana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Uşak'ta arpa tarlasında başlayıp meşelik alana sıçrayan yangında 4 hektar alan zarar gördü.

        Merkeze bağlı Örencik köyü yakınlarında bir arpa tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın bölgedeki meşelik alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye, Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz, 1 su ikmal aracı, Uşak Belediyesi ve Uşak Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'ne bağlı 3 itfaiye aracı sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında, 4 hektar meşelik alan ve 100 dekar arpa tarlası zarar gördü.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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