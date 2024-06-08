Uşak'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Uşak Belediyesi ekipleri, ev ve iş yerlerinde biriken suyu tahliye etti. Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla iş yerlerindeki suyu temizlemeye çalıştı.

Otogar kavşağı yakınlarında oluşan su birikintisi nedeniyle bazı araçlar ilerleyemedi. Sürücüler, polislerin de yardımıyla araçlarını su birikintisinden çıkarmaya çalıştı.

Kent merkezinde sağanak ve dolu nedeniyle su birikintileri oluştu, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.