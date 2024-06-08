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        Uşak'ta sağanak ve dolu etkili oldu

        Uşak'ta sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 14:29 Güncelleme: 08.06.2024 - 14:29
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        Uşak'ta sağanak ve dolu etkili oldu
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        Uşak'ta sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde sağanak ve dolu nedeniyle su birikintileri oluştu, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı.

        Sağanak nedeniyle su birikintisi oluşan Uşak-İzmir kara yolunun otogar kavşağı yakınındaki bölümünde yaklaşık yarım saat trafik akışı sağlanamadı. Bu sırada uzun araç kuyrukları oluştu. Yol, suyun tahliyesinin ardından trafiğe açıldı.

        Otogar kavşağı yakınlarında oluşan su birikintisi nedeniyle bazı araçlar ilerleyemedi. Sürücüler, polislerin de yardımıyla araçlarını su birikintisinden çıkarmaya çalıştı.

        Uşak Belediyesi ekipleri, ev ve iş yerlerinde biriken suyu tahliye etti. Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla iş yerlerindeki suyu temizlemeye çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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