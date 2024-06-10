Uşak'taki mezuniyet töreninde üniversite birincisinden Filistin'e destek çağrısı

Uşak Üniversitesini birincilikle bitiren Sümeyye Orakçı, mezun öğrenciler adına Filistin kefiyesi takarak yaptığı konuşmada Filistin için dayanışma çağrısında bulundu.

Uşak Üniversitesinde fakültelerinde ve meslek yüksekokullarında ilk üçe giren öğrenciler için Bir Eylül Yerleşkesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Burada konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, 2006'da kurulan üniversitenin genç ve dinamik kadrosuyla hızla büyüdüğünü söyledi.

Mezun olan tüm öğrencilere hayatlarında başarılar dileyen Ergün, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bütün umudum gençliktedir' ifadesinde vurguladığı üzere ülkemizin umudu ve güvencesi sizlersiniz. İnanıyorum ki sizler, umutlarımızı güzel ahlakınız ve başarıyla taçlandırdığınız yaşamınızla yapılandıracaksınız. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun." dedi.

Programda AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ve CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da birer konuşma yaptı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadığını belirterek, saldırıların son bulmasını ve en kısa sürede kalıcı barışın sağlanmasını diledi.