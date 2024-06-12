GÜNCELLEME - Uşak'ta tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı

Uşak'ta hububat ekili arazide başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Yenişehir köyündeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın çevredeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, Uşak Belediyesi ile Uşak Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye araçları ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Geniş bir alana yayılan ve ekili başka tarım arazilerine de sıçrayan yangına 1 uçak ve 2 helikopter de müdahale etti.

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Uşak-İzmir kara yolu daha sonra tekrar açıldı. Uşak Vali Vekili Önder Can, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Orman İşletme Müdürü Mustafa Dağıstanlı bölgede yürütülen çalışmaları takip etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Vekili Önder Can, yangının hava sıcaklığı ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldığını söyledi. Yangına müdahalenin sürdüğünü aktaran Can, "Şu an yer ekiplerinin yanı sıra 1 uçak, 2 helikopterle yangına havadan müdahale ediyoruz. Karadan da 77 araç ve 220 ekiple müdahale ediliyor. Şu an bütün ekiplerimiz burada. Yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Parça parça söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının söndürülmesi için sahada gayret sarfeden tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.