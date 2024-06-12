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        Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Uşak'ta hububat ekili tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 22:10 Güncelleme: 12.06.2024 - 22:10
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        Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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        Uşak'ta hububat ekili tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

        Yenişehir köyü yakınlarındaki bir tarlada dün başlayan ve ormanlık alana da sıçrayarak geniş bir alana yayılan yangına ekiplerce yapılan müdahale karadan gece saatlerinde de devam etti.

        Ekipler, yoğun çabalar sonucu yangını sabaha karşı kontrol altına alabildi.

        Bölgede ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yangında zarar gören ekili arazilerde hasat tespit çalışmalarına başladı.

        Yenişehir köyü yakınlarında bir tarlada dün akşam saatlerinde çıkan yangın ormanlık alana da sıçramış, yangına, 1 uçak, 2 helikopter, 102 araç ve 300 personelle müdahaleye başlanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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