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        Uşak'taki deri işleme tesisleri, kurban derilerini bekliyor

        MEHMET ÇALIK - Türkiye'de küçükbaş hayvan derisinin yaklaşık yüzde 70'inin işlendiği Uşak'taki fabrikalar, kurban derilerini bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 12:20 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:20
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        Uşak'taki deri işleme tesisleri, kurban derilerini bekliyor
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        MEHMET ÇALIK - Türkiye'de küçükbaş hayvan derisinin yaklaşık yüzde 70'inin işlendiği Uşak'taki fabrikalar, kurban derilerini bekliyor.

        Türkiye'nin önde gelen deri üretim merkezlerinden Uşak'ta yaklaşık 300 hektarlık alana kurulu Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde 110 firma deri üretimi yapıyor, 40 firma ise deri işlemede kullanılan yan ürünlerin tedarikini sağlıyor.

        Özellikle Kurban Bayramı'nda yoğunluğun arttığı bölgede fabrikalar kurban derilerini işlemek için son hazırlıklarını yapıyor.

        Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Güngör, AA muhabirine, yılda 20-25 milyon küçükbaş derisi işlediklerini, bunun da Türkiye'de işlenen küçükbaş derisinin yüzde 65-70'ine tekabül ettiğini söyledi.

        Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren kurban derisi işleyen fabrikaların açık olacağını belirten Güngör, derilerin atıklarının terfi istasyonlarına taşınması ve işletmelerde kullanılacak suyun teminiyle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

        - Kurban derilerinin ehil kişilerce yüzülmesini istiyorlar

        Bayram sürecinde 90'a yakın tesisin çalışmayı sürdüreceğini, bazı tesislerin kapasitelerinin tamamını kullanmayı hedeflediğini dile getiren Güngör, sektör için kurban derilerinin çok önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Bizim isteğimiz öncelikle derinin yüzülmesi işleminin ehil kişiler tarafından yapılması. Kurban Bayramı yaz dönemine denk geliyor. Yüzülen deride bakteri oluşmaması için tuzlamayı anında yapmamız gerekiyor. Bizim tabirimizle hayvanın sırtından düştükten sonra tuzlamamız ve toplama merkezlerine ulaştırmamız gerekiyor."

        Kesim sırasında yapılan küçük hataların büyük ekonomik kayıplara neden olduğuna dikkati çeken Güngör, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Maalesef kurban derilerinde yüzde 20-25 civarında zayiat oluşuyor. Kurban Bayramı'nda işlenen deri, yıl içerisinde işlenen derinin yaklaşık yüzde 30'una denk geliyor. Uşak özelinde baktığımız zaman bayram sürecinde 7-7,5 milyon deriyi işleme tabi tutuyoruz. Yüzde 20 zayiat az değil. 1-1,5 milyon deriyi hiç işleme almadan ya geri dönüşüme gönderiyoruz ya da kozmetik ve sabun sanayisinde kullanmak üzere geri dönüşüm tesislerine gönderiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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