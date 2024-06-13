GÜNCELLEME - Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta hububat ekili tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Yenişehir köyü yakınlarındaki bir tarlada dün başlayan ve ormanlık alana da sıçrayarak geniş bir alana yayılan yangına ekiplerce yapılan müdahale karadan gece saatlerinde de devam etti.

Ekipler, yoğun çabalar sonucu yangını sabaha karşı yangını kontrol altına alabildi.

Bölgede ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yangında zarar gören ekili arazilerde hasar tespit çalışmalarına başladı.