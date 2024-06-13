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        GÜNCELLEME - Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Uşak'ta hububat ekili tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 17:01 Güncelleme: 13.06.2024 - 17:01
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        GÜNCELLEME - Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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        Uşak'ta hububat ekili tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

        Yenişehir köyü yakınlarındaki bir tarlada dün başlayan ve ormanlık alana da sıçrayarak geniş bir alana yayılan yangına ekiplerce yapılan müdahale karadan gece saatlerinde de devam etti.

        Ekipler, yoğun çabalar sonucu yangını sabaha karşı yangını kontrol altına alabildi.

        Bölgede ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yangında zarar gören ekili arazilerde hasar tespit çalışmalarına başladı.

        Kontrollerde, Yenişehir, Çamyazı ve Örencik köylerinde 34 çiftçiye ait 455 dekar arpa ve 278 dekar buğday olmak üzere 733 dekar ekili alanın zarar gördüğü belirlendi.

        Yangında ayrıca 5 hektarlık ormanlık alan da zarar gördü.

        Yenişehir köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde bir tarlada çıkan yangın ormanlık alana sıçramıştı. Yangına, 1 uçak, 2 helikopter, 102 araç ve 300 personelle müdahale başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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