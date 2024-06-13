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        Uşak'ta trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

        Uşak'ta traktörle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 22:45 Güncelleme: 13.06.2024 - 22:49
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        Uşak'ta trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
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        Uşak'ta traktörle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen G.C'nin (30) kullandığı 64 HG 164 plakalı traktör, Ürünköy yakınlarında aynı istikamette seyreden S.D. (32) idaresindeki 64 LE 045 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Savrulan traktör, bariyerlere çarparak ikiye bölündü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü ile araçtaki K.D, D.S, İ.S. (9) ve B.S.Ş. (10) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Traktör sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, traktörün vinçle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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