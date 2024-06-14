Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü Uşak'ta kutlandı

        Uşak'ta Jandarma Teşklilatının 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:12 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü Uşak'ta kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak'ta Jandarma Teşklilatının 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen tören, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasının ardından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in kutlama mesajı okundu.

        Törende konuşan Uşak Vali Vekili Önder Can, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz de jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarması kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her alanında, ülkemizin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir." dedi.

        İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ise teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, birlikte omuz omuza görev yapmaktan gurur duyduklarını belirtti.

        Konuşmaların ardından jandarma komandolar tarafından zeybek gösterisi yapıldı, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümüne iişkin şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        Çocuk katilinin cezası belli oldu!
        Çocuk katilinin cezası belli oldu!
        Bakan Koca, "Onaylı Randevu Sistemi"ne ilişkin ilk sonuçları paylaştı
        Bakan Koca, "Onaylı Randevu Sistemi"ne ilişkin ilk sonuçları paylaştı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        'Dünyanın en büyük taban mozaiği' tekrar ziyarete açıldı
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        Daha önce hiç duymadığınız kurban bayramı gelenekleri!
        Daha önce hiç duymadığınız kurban bayramı gelenekleri!
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Kilo vermeye yardımcı 7 kahvaltı önerisi!
        Kilo vermeye yardımcı 7 kahvaltı önerisi!
        Öğrencilere büyük jest
        Öğrencilere büyük jest
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Uşak'ta trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
        Uşak'ta trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontr...
        GÜNCELLEME - Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontr...
        Uşak'taki deri işleme tesisleri, kurban derilerini bekliyor
        Uşak'taki deri işleme tesisleri, kurban derilerini bekliyor
        Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alı...
        Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alı...
        GÜNCELLEME - Uşak'ta tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı
        GÜNCELLEME - Uşak'ta tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı
        Uşak'ta tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı
        Uşak'ta tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı