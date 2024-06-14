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        Uşak'ta makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Uşak'ta makilik alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 20:33 Güncelleme: 14.06.2024 - 20:39
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        Uşak'ta makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Uşak'ta makilik alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

        Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy kavşağı yakınlarında makilik arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile Uşak Belediyesi İtfaiyesinin yangın söndürme araçları sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, 20 dekar makilik alan zarar gördü.

        Öte yandan yangın nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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