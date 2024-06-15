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        Uşak'ta protokol şehitliği ziyaret etti

        Uşak'ta Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla Uşak Şehitliği'nde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:02 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:02
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        Uşak'ta protokol şehitliği ziyaret etti
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        Uşak'ta Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla Uşak Şehitliği'nde program düzenlendi.

        Programa Vali Vekili Önder Can, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

        Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Daha sonra protokol üyelerince şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

        Şehit aileleri de şehitliğe gelerek kabirleri ziyaret etti, dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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