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        Uşak'ta çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 17:00 Güncelleme: 17.06.2024 - 17:03
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        Uşak'ta çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı
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        Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        İ.Y. (49) yönetimindeki 34 PR 7024 plakalı otomobil, Uşak-İzmir kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında önünde seyreden K.K'nin (30) kullandığı 45 AGH 922 plakalı otomobile çarparak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü İ.Y. ile iki araçtaki C.C.Y. (46), İ.N.Y. (18), H.Y. (72), E.K. (19) ve M.K. (28) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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