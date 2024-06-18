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        Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Uşak'ta tarım arazileri ve ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 21:12 Güncelleme: 18.06.2024 - 21:12
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        Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Uşak'ta tarım arazileri ve ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

        Kent merkezinde bağlı Akbulak köyü yakınlarında hububat ekili tarım arazilerinde ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, Uşak İtfaiyesi yangın söndürme araçları ile çok sayıda ekip sevk edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için müdahale sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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