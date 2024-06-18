Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için müdahale sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye, Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, Uşak İtfaiyesi yangın söndürme araçları ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Kent merkezinde bağlı Akbulak köyü yakınlarında hububat ekili tarım arazilerinde ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uşak'ta tarım arazileri ve ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

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