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        Uşak Valiliği yangın tehlikesi nedeniyle ormana yakın araziler için hasat saati belirledi:

        Uşak Valiliği, yangın tehlikesine karşı, ormanlık alanlara 500 metre mesafede olan tarlalarda hasadın 21.00-06.00 saatlerinde yapılması gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 11:56 Güncelleme: 19.06.2024 - 11:56
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        Uşak Valiliği yangın tehlikesi nedeniyle ormana yakın araziler için hasat saati belirledi:
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        Uşak Valiliği, yangın tehlikesine karşı, ormanlık alanlara 500 metre mesafede olan tarlalarda hasadın 21.00-06.00 saatlerinde yapılması gerektiğini bildirdi.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İlimizde aşırı sıcaklar nedeniyle hasat esnasında yangın tehlikesine karşı ormanlık alanlara 500 metre mesafede olan tarlalarda biçimlerin akşam 21.00'den sabah 06.00'ya kadar yapılması gerekmektedir. Diğer alanlarda biçimler günün her saatinde yapılabilecektir. Biçim esnasında su tankeri bulunan köylerde, biçerdöver ve balya makinelerinin yanında tankerlerin refakatının muhtarlarca takibi ilk müdahale açısından önem arz etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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