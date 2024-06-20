Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta yangının zarar verdiği alanlar havadan görüntülendi

        Uşak'ta önceki akşam çıkan ve 40. saatinde kontrol altına alınan yangının zarar verdiği tarım arazileri ile ormanlık alan, havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 15:44 Güncelleme: 20.06.2024 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta yangının zarar verdiği alanlar havadan görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak'ta önceki akşam çıkan ve 40. saatinde kontrol altına alınan yangının zarar verdiği tarım arazileri ile ormanlık alan, havadan görüntülendi.

        Kent merkezine bağlı Akbulak köyü yakınlarında tarım arazileri ve ormanlık alanda salı günü 18.30 sıralarında çıkan ve bu sabah kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

        Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının ardından, bölgede yanan alanlar gri ve siyaha büründü.

        AA ekibince dronla havadan çekilen görüntülerde, alevlerin zarar verdiği tarım arazileri ile ormanlık alan yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Mardin’de şoke eden olay! "Beni siz delirttiniz!"
        Mardin’de şoke eden olay! "Beni siz delirttiniz!"
        Tatil bitmeden dönüşe geçtiler!
        Tatil bitmeden dönüşe geçtiler!
        Doğum gününde kalp krizi geçirdi
        Doğum gününde kalp krizi geçirdi
        Putin Vietnam'da: Kritik ziyaret
        Putin Vietnam'da: Kritik ziyaret
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yeni reform paketinde neler var?
        Saldırı açıklaması
        Saldırı açıklaması
        Yıkılmaması mucize! 96 kişi böyle ölmüş!
        Yıkılmaması mucize! 96 kişi böyle ölmüş!
        Damat eski eşiyle barışmaya gitti! Kayınpeder dehşeti!
        Damat eski eşiyle barışmaya gitti! Kayınpeder dehşeti!
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı

        Benzer Haberler

        Uşak Valiliği yangın tehlikesi nedeniyle ormana yakın araziler için hasat s...
        Uşak Valiliği yangın tehlikesi nedeniyle ormana yakın araziler için hasat s...
        Uşak'taki orman yangınına havadan müdahale başladı
        Uşak'taki orman yangınına havadan müdahale başladı
        Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahalede 28 saat geride kaldı
        Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahalede 28 saat geride kaldı
        GÜNCELLEME - Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
        GÜNCELLEME - Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
        Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
        Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
        Uşak'ta orman yangını
        Uşak'ta orman yangını