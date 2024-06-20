Uşak'ta yangının zarar verdiği alanlar havadan görüntülendi

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının ardından, bölgede yanan alanlar gri ve siyaha büründü.

Kent merkezine bağlı Akbulak köyü yakınlarında tarım arazileri ve ormanlık alanda salı günü 18.30 sıralarında çıkan ve bu sabah kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Uşak'ta önceki akşam çıkan ve 40. saatinde kontrol altına alınan yangının zarar verdiği tarım arazileri ile ormanlık alan, havadan görüntülendi.

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