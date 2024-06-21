Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Uşak'ta tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 05:41 Güncelleme: 21.06.2024 - 05:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak'ta tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen Ali Koraş (20) yönetimindeki 35 BJS 076 plakalı motosiklet, Yenişehir köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden H.Y. (60) idaresindeki 42 AFJ 495 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

        Motosiklet çarpmanın etkisiyle şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Koraş'ın cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü, 44 yaralı
        Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü, 44 yaralı
        Timur Cihantimur hakim karşısına çıktı! Yeni karar açıklandı
        Timur Cihantimur hakim karşısına çıktı! Yeni karar açıklandı
        Dev maçta kazanan İspanya!
        Dev maçta kazanan İspanya!
        Cipin kaldırımda çarptığı 2 yaya öldü
        Cipin kaldırımda çarptığı 2 yaya öldü
        'İsrail, Lübnan'a saldırırsa destek yok'
        'İsrail, Lübnan'a saldırırsa destek yok'
        Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
        Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Zorlu maçta kazanan çıkmadı!
        Zorlu maçta kazanan çıkmadı!
        İtalya'da sıcaklar kavuruyor
        İtalya'da sıcaklar kavuruyor
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        Tur minibüsü ile traktör çarpıştı: 10 yaralı
        Tur minibüsü ile traktör çarpıştı: 10 yaralı
        Salda Gölü'nde kurtarılan Ayşe Sıla kahramanıyla buluştu
        Salda Gölü'nde kurtarılan Ayşe Sıla kahramanıyla buluştu
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yeni reform paketinde neler var?
        Saldırı açıklaması
        Saldırı açıklaması
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?

        Benzer Haberler

        Uşak'ta yangının zarar verdiği alanlar havadan görüntülendi
        Uşak'ta yangının zarar verdiği alanlar havadan görüntülendi
        Uşak Valiliği yangın tehlikesi nedeniyle ormana yakın araziler için hasat s...
        Uşak Valiliği yangın tehlikesi nedeniyle ormana yakın araziler için hasat s...
        Uşak'taki orman yangınına havadan müdahale başladı
        Uşak'taki orman yangınına havadan müdahale başladı
        Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahalede 28 saat geride kaldı
        Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahalede 28 saat geride kaldı
        GÜNCELLEME - Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
        GÜNCELLEME - Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
        Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
        Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale sürüyor