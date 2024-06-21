Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri ile 1 helikopter sevk edildi.

Kışla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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