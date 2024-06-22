Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Uşak'ın Ulubey ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Uşak'ın Ulubey ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kışla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri ile helikopter sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Gümüşkol köyündeki yerleşim yerlerine ulaştı.
Köyün girişinde bulunan 3 evin zarar gördüğü yangın nedeniyle bazı evler tahliye edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 7 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Uşak Vali Vekili Önder Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül bölgede incelemelerde bulundu.
Vali Vekili Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına 308 personel ve 116 aracın müdahale ettiğini, TÜPRAG Altın Madeni yetkililerinin de söndürme çalışmalarına 40 personel ve 23 araçla destek verdiğini söyledi.
Yangının kontrol altına alındığını aktaran Can, Gümüşkol köyünde tedbir amaçlı tahliye edilen evlerde yaşayanların tehlikenin geçmesinin ardından tekrar evlerine yerleştirildiğini söyledi.
Can, tüm vatandaşlara orman yangınları konusunda daha dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu.
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