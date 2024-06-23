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        Uşak'ta kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 21:29 Güncelleme: 23.06.2024 - 21:29
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        Uşak'ta kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Şaban Akçin (27) yönetimindeki 20 AAU 289 plakalı otomobil, Gazi Bulvarı'nda, B.Ö. (46) idaresindeki 06 DMS 359 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kamyonet, çarpmanın etkisiyle yola devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler ile kamyonetteki A.E, ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Akçin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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