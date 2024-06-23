Uşak'ta kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Şaban Akçin (27) yönetimindeki 20 AAU 289 plakalı otomobil, Gazi Bulvarı'nda, B.Ö. (46) idaresindeki 06 DMS 359 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kamyonet, çarpmanın etkisiyle yola devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile kamyonetteki A.E, ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Akçin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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