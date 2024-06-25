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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 19:43 Güncelleme: 25.06.2024 - 19:43
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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Araçtaki aramalarda, 44 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, Y.A. ve D.E. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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