Uşak'ta bir kişinin öldüğü silahlı çatışmaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Polis ekipleri, Elmalıdere Mahallesi'nde 25 Haziran'da çıkan silahlı çatışmada yaralanan E.E'yi, otomobille Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bıraktıktan sonra kaçan G.S'nin başka bir otomobille dün Kemalöz Mahallesi'nde akaryakıt istasyonuna girdiğini tespit etti.

G.S, ekiplerce düzenlenen operasyonda burada yakalandı.

Hastanede E.E'nin yanında bulunan F.Ö'nün de olay sırasında otomobilde olduğunun belirlenmesi üzerine F.Ö. gözaltına alındı.