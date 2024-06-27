Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı
Uşak'ta 102 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.
Uşak'ta 102 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki aramada, 102 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki M.B. ve M.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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