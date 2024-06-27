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        Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı

        Uşak'ta 102 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 18:10 Güncelleme: 27.06.2024 - 18:10
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        Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı
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        Uşak'ta 102 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Otomobildeki aramada, 102 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki M.B. ve M.E. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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