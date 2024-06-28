Uşak'ta sağlıkçılar köy köy gezerek sağlık taraması yapıyor

Uşak'ta 15 kişilik sağlık ekibi, köyleri ziyaret ederek vatandaşlara muayene ve sağlık taraması hizmeti veriyor.

İl Sağlık Müdürlüğünün geçen yıl başlattığı "Köylerde Halk Sağlığı Günleri" projesi kapsamında, Uşak Merkez Toplum Sağlığı Merkezinde görevli 4 doktor, diş hekimi, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, ebe ve hemşirelerden oluşan ekip, her hafta bir köye gidiyor.

Sağlık ekibi, şeker, tansiyon ölçümü, ağız ve diş sağlığı muayeneleri, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramaları yapıyor.