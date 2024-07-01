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        Uşak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

        Uşak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 06:44 Güncelleme: 01.07.2024 - 06:44
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        Uşak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı
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        Uşak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Hatay-İzmir seferini yapan O.Ö. (32) idaresindeki 42 RC 600 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda seyrederken Göğem Kavşağı yakınlarında kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Otobüs, çarpmanın etkisiyle devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, AFAD ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan 11 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yolcu otobüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Öte yandan diğer yolcular başka bir otobüsle seferlerine devam etmeleri için Uşak Otogarı'na yönlendirildi.

        Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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