Uşak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

Öte yandan diğer yolcular başka bir otobüsle seferlerine devam etmeleri için Uşak Otogarı'na yönlendirildi.

İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, AFAD ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

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