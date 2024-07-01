Banaz'daki yangında samanlık ve ahır zarar gördü
Uşak'ın Banaz ilçesinde samanlıkta çıkıp ahıra sıçrayan yangın söndürüldü.
Uşak'ın Banaz ilçesinde samanlıkta çıkıp ahıra sıçrayan yangın söndürüldü.
Dilek Mahallesi Kemal Tahir Sokak'ta Ayşe Yıldırım'a ait besihanenin yanındaki samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler ahıra sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Banaz Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında samanlık ve ahır zarar gördü.
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