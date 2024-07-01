Banaz'daki yangında samanlık ve ahır zarar gördü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Banaz Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dilek Mahallesi Kemal Tahir Sokak'ta Ayşe Yıldırım'a ait besihanenin yanındaki samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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