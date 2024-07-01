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        Banaz'daki yangında samanlık ve ahır zarar gördü

        Uşak'ın Banaz ilçesinde samanlıkta çıkıp ahıra sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 10:53 Güncelleme: 01.07.2024 - 10:53
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        Banaz'daki yangında samanlık ve ahır zarar gördü
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde samanlıkta çıkıp ahıra sıçrayan yangın söndürüldü.

        Dilek Mahallesi Kemal Tahir Sokak'ta Ayşe Yıldırım'a ait besihanenin yanındaki samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler ahıra sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Banaz Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında samanlık ve ahır zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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