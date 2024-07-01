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        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Uşak'ın Ulubey ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 16:32 Güncelleme: 01.07.2024 - 16:32
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        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Uşak'ın Ulubey ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        O.S. yönetimindeki 64 KC 942 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda K.D. idaresindeki 64 AAG 814 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, ambulansla Ulubey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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