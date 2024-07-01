Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Uşak'ın Ulubey ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Uşak'ın Ulubey ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
O.S. yönetimindeki 64 KC 942 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda K.D. idaresindeki 64 AAG 814 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulansla Ulubey Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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