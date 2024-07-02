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        Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:53 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:53
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        Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kızılcaören köyü yakınlarındaki ormanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 15 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

        Bölgede soğutma işlemi devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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