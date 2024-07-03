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        Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 14:08 Güncelleme: 03.07.2024 - 14:08
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        Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Uşak Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü, Uşak Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekiplerle, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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