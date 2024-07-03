Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Uşak Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü, Uşak Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekiplerle, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın hasara neden oldu.
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