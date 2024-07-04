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        Uşak'taki inşaatta çöken tablanın altında kalan işçi öldü

        Uşak'ta çalıştığı inşaatta çöken tablanın altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 22:35 Güncelleme: 04.07.2024 - 22:35
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        Uşak'taki inşaatta çöken tablanın altında kalan işçi öldü
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        Uşak'ta çalıştığı inşaatta çöken tablanın altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        Bölme Mahallesi'nde 3 katlı inşaatta beton dökümü sırasında tabla çöktü. Tablanın altında kalan kalıp ustası Cemal Bayram (57), olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarıldı.

        Öldüğü belirlenen işçinin cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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