Uşak'taki inşaatta çöken tablanın altında kalan işçi öldü
Uşak'ta çalıştığı inşaatta çöken tablanın altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Uşak'ta çalıştığı inşaatta çöken tablanın altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Bölme Mahallesi'nde 3 katlı inşaatta beton dökümü sırasında tabla çöktü. Tablanın altında kalan kalıp ustası Cemal Bayram (57), olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarıldı.
Öldüğü belirlenen işçinin cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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