Banaz'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Uşak'ın Banaz ilçesinde, arpa ve buğday ekili arazide çıkan yangın söndürüldü.
Uşak'ın Banaz ilçesinde, arpa ve buğday ekili arazide çıkan yangın söndürüldü.
Hasan Köyü Akçaalan mevkisindeki tarlalarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ve Banaz İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasına köylüler de destek verdi.
Söndürülen yangın nedeniyle ekili alanlarda zarar oluştu.
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