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        Banaz'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Uşak'ın Banaz ilçesinde, arpa ve buğday ekili arazide çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 14:17 Güncelleme: 09.07.2024 - 14:17
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        Banaz'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde, arpa ve buğday ekili arazide çıkan yangın söndürüldü.

        Hasan Köyü Akçaalan mevkisindeki tarlalarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ve Banaz İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasına köylüler de destek verdi.

        Söndürülen yangın nedeniyle ekili alanlarda zarar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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