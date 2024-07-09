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        Uşak'ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 çocuk yaralandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 21:24 Güncelleme: 09.07.2024 - 21:24
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        Uşak'ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 çocuk yaralandı
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 çocuk ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, A.Y. (26) idaresindeki 31 ADP 726 plakalı otomobil, Çardaklı Cami Sokak'ta seyir halindeki E.Ö. (16) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.

        Kazada motosiklet sürücüsü E.Ö. (16) ile arkasındaki M.Ö. (11) yaralandı.

        Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocukların durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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