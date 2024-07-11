Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.
Uşak Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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