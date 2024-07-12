Uşak'ta kaçakçılık operasyonunda makaron ve içki ele geçirildi

Uşak Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenledikleri operasyonda 60 bin boş makaron, 21 bin 600 dolu makaronun yanı sıra sahte içki ele geçirdi.

Uşak'taki kaçakçılık operasyonunda çok sayıda makaron ve içki ele geçirildi.

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