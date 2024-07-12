Uşak'ta kaçakçılık operasyonunda makaron ve içki ele geçirildi
Uşak'taki kaçakçılık operasyonunda çok sayıda makaron ve içki ele geçirildi.
Uşak'taki kaçakçılık operasyonunda çok sayıda makaron ve içki ele geçirildi.
Uşak Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenledikleri operasyonda 60 bin boş makaron, 21 bin 600 dolu makaronun yanı sıra sahte içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başatıldı.
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