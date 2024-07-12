Uşak'ta Kuran Kursu öğrencisi harçlıklarını Gazze'deki çocuklara gönderdi
Uşak'ta Yaz Kuran Kursu'nda eğitim gören öğrenci biriktirdiği harçlıklarını Gazze'deki çocuklara gönderdi.
Uşak'ta Yaz Kuran Kursu'nda eğitim gören öğrenci biriktirdiği harçlıklarını Gazze'deki çocuklara gönderdi.
Ensar Camisi 4-6 yaş Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinden Yağmur, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını Gazze'deki çocuklara gönderilmek üzere İl Müftüsü Burhan Çakır'a teslim etti.
Çakır, Yağmur’un bu içten davranışını takdirle karşıladığını, onu yetiştiren anne-babasına ve hocalarına da şükranlarını iletti.
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