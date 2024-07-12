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        Uşak'ta Kuran Kursu öğrencisi harçlıklarını Gazze'deki çocuklara gönderdi

        Uşak'ta Yaz Kuran Kursu'nda eğitim gören öğrenci biriktirdiği harçlıklarını Gazze'deki çocuklara gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 15:19 Güncelleme: 12.07.2024 - 15:19
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        Uşak'ta Kuran Kursu öğrencisi harçlıklarını Gazze'deki çocuklara gönderdi
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        Uşak'ta Yaz Kuran Kursu'nda eğitim gören öğrenci biriktirdiği harçlıklarını Gazze'deki çocuklara gönderdi.

        Ensar Camisi 4-6 yaş Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinden Yağmur, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını Gazze'deki çocuklara gönderilmek üzere İl Müftüsü Burhan Çakır'a teslim etti.

        Çakır, Yağmur’un bu içten davranışını takdirle karşıladığını, onu yetiştiren anne-babasına ve hocalarına da şükranlarını iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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