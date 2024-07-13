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        Uşak'ta otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Uşak'ta yerleşim alanlarına yakın konumdaki bir otluk alanda çıkan yangın müdahale sonucu kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 16:55 Güncelleme: 13.07.2024 - 16:55
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        Uşak'ta otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Uşak'ta yerleşim alanlarına yakın konumdaki bir otluk alanda çıkan yangın müdahale sonucu kontrol altına alındı.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akse Çamlığı mesire alanı yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangına Uşak Belediyesi İtfaiyesi ve Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA ile müdahale edildi.

        Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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