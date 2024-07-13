Uşak'ta otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangına Uşak Belediyesi İtfaiyesi ve Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA ile müdahale edildi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akse Çamlığı mesire alanı yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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