Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

        Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 00:49 Güncelleme: 16.07.2024 - 00:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Program kapsamında, "Milli Birlik Yürüyüşü" için Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde toplanan vatandaşlar, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Mehteran Takımı eşliğinde İsmet Paşa Caddesi'nden Tiritoğlu Parkı'na yürüdü.

        Yürüyüş sırasında birçok vatandaş ellerinde Türk bayrağı taşırken, komandolar ve polisler tarafından 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

        Katılımcılar daha sonra Tiritoğlu Parkı'ndaki 15 Temmuz gecesinde ve sonrasında çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.

        15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda devam eden programda saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

        Burada konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, 15 Temmuz'da darbeci hainlerin kara emellerini planlarken Türk milletinin bağımsızlık tutkusunun ve demokrasi sevdasının büyüklüğünü hesaba katmayı unuttuklarını söyledi.

        Ergün, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Bundan 8 yıl önce bu millet nasıl meydanlara koşmuşsa, bugün yine 15 Temmuz'u unutturmamak, hatırlatmak, aynı acıyı gelecekte bir daha yaşamamak için geçmişten ders almak için yine Uşak'ımızın meydanlarında, Türkiye'nin bütün illerinin meydanlarında bu güzide günü hem anıyor, hem hatırlatıyor. Hem hatırlıyor, hem de unutmuyor. Bu vatanı bize vatan kılan Kurtuluş Savaşı'nın komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Şavaşı'mızın bütün şehitlerine, tarihteki bu milletin vermiş olduğu bütün şehitlere 15 Temmuz'da canını feda eden bütün şehitlerimize ve tabii ki bu ülkeyi kurduktan sonra terörle mücadelede yurt içinde ve yurt dışında her alanda fedai can eyleyen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha Uşaklı hemşehrimiz Mehmet Çetin'e Allah'tan rahmet diliyorum."

        Programda, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ile Fahrettin Tuğrul da birer konuşma yaptı.

        Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili İskender Pala bir söyleşi gerçekleştirdi.

        Konuşmaların ardından Uşak Belediyesi Kent Orkestrası çeşitli türküleri seslendirdi ve mehteran gösterisi yapıldı.

        İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim" belgesinin gösterimi sırasında Uşak Valisi Turan Ergün, eski Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın yanı sıra bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

        Sale okunmasının ardından demokrasi nöbetine geçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akar'dan 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin kritik açıklamalar
        Akar'dan 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin kritik açıklamalar
        Yıkım çalışması sırasında yan bina da yıkıldı!
        Yıkım çalışması sırasında yan bina da yıkıldı!
        Kuvvetli sağanak zor anlar yaşattı
        Kuvvetli sağanak zor anlar yaşattı
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Kardeşi ve dayısını başından vurmuştu, acı haber geldi
        Kardeşi ve dayısını başından vurmuştu, acı haber geldi
        Galatasaray'dan tatsız prova
        Galatasaray'dan tatsız prova
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        "Konu tatlıya bağlandı"
        "Konu tatlıya bağlandı"
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler

        Benzer Haberler

        Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda ilk ayak yarışları Uşak'ta yapıldı
        Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda ilk ayak yarışları Uşak'ta yapıldı
        Uşaksporlu Oğulcan Orduspor 1967'ye gitti
        Uşaksporlu Oğulcan Orduspor 1967'ye gitti
        Uşak'ta otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Uşak'ta otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Uşakspor'da Başkan Necati Köksal oldu
        Uşakspor'da Başkan Necati Köksal oldu
        Uşak'ta Kuran Kursu öğrencisi harçlıklarını Gazze'deki çocuklara gönderdi
        Uşak'ta Kuran Kursu öğrencisi harçlıklarını Gazze'deki çocuklara gönderdi
        Uşak'ta kaçakçılık operasyonunda makaron ve içki ele geçirildi
        Uşak'ta kaçakçılık operasyonunda makaron ve içki ele geçirildi