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        Uşak'ta 148 bin 400 bandrolsüz makaron ele geçirildi

        Uşak'ta 148 bin 400 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 16:02 Güncelleme: 17.07.2024 - 16:02
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        Uşak'ta 148 bin 400 bandrolsüz makaron ele geçirildi
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        Uşak'ta 148 bin 400 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada 7 bin 400'ü tütünle doldurulmuş 148 bin 400 bandrolsüz makaron, 70 kilo tütün, 2 sigara sarma makinesi ve 3 kompresör ele geçirildi.

        Adresteki 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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