Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 01:48 Güncelleme: 18.07.2024 - 01:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

        Fevzi Çakmak Mahallesi İstiklal Caddesi'nde ilerleyen T.K. yönetimindeki 64 KC 310 plakalı otomobil, İkinci Okul Sokak kesişiminde M.Y. kontrolündeki 06 AG 347 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücülerle, otomobillerdeki H.Ç. ile S.K, M.M.K. (4) ve R.E.K (6) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        TÜRKSAT 6A'nın son ateşlemesi başarıyla gerçekleşti
        TÜRKSAT 6A'nın son ateşlemesi başarıyla gerçekleşti
        Ahırda yangın: 16 büyükbaş öldü
        Ahırda yangın: 16 büyükbaş öldü
        Kafe önüne park etme kavgası: 2'si ağır 3 yaralı
        Kafe önüne park etme kavgası: 2'si ağır 3 yaralı
        'Hasta olduğumu söyleselerdi seçimden çekilirdim'
        'Hasta olduğumu söyleselerdi seçimden çekilirdim'
        Esenyurt’ta silahlı saldırı anları kamerada
        Esenyurt’ta silahlı saldırı anları kamerada
        CHP'den Tanju Özcan kararı
        CHP'den Tanju Özcan kararı
        İki otomobile çarpıp kaçtı
        İki otomobile çarpıp kaçtı
        TFF kongresi öncesi sıcak saatler
        TFF kongresi öncesi sıcak saatler
        Rakip taraftarlara flaş yanıtlar!
        Rakip taraftarlara flaş yanıtlar!
        Çöp nedeniyle kavga çıktı: 2 yaralı
        Çöp nedeniyle kavga çıktı: 2 yaralı
        Beşiktaş'tan tatsız prova
        Beşiktaş'tan tatsız prova
        Çatı davasındaki cezalar onaylandı
        Çatı davasındaki cezalar onaylandı
        Etna'da büyük patlama
        Etna'da büyük patlama
        Çekiçli saldırgan tutuklandı
        Çekiçli saldırgan tutuklandı
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu

        Benzer Haberler

        Uşak'ta 148 bin 400 bandrolsüz makaron ele geçirildi
        Uşak'ta 148 bin 400 bandrolsüz makaron ele geçirildi
        Uşak'ta kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti
        Uşak'ta kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti
        Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
        Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
        Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda ilk ayak yarışları Uşak'ta yapıldı
        Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda ilk ayak yarışları Uşak'ta yapıldı
        Uşaksporlu Oğulcan Orduspor 1967'ye gitti
        Uşaksporlu Oğulcan Orduspor 1967'ye gitti
        Uşak'ta otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Uşak'ta otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı