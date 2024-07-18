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        GÜNCELLEME - Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 23:06 Güncelleme: 18.07.2024 - 23:06
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        GÜNCELLEME - Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale sürüyor.

        Erice köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, itfaiye ekipleri ve helikopterler sevk edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ilerleyen yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Havanın kararmasıyla havadan müdahale sonlandırılırken, ekiplerin karadan çalışmaları sürüyor.

        Uşak Valisi Turan Ergün yangın bölgesine giderek Sivaslı Kaymakamı Ayşegül Efe, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül'den bilgi aldı.

        Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergün, yangın ihbarının 17.30'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geldiğini ve ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini söyledi.

        İlk belirlemelere göre yangının tarladan başlayıp ormanlık alana sıçradığının tespit edildiğini belirten Ergün, "Şu anda 22 kurumdan toplam 100 araç ve 252 personelle yangına müdahale ediyoruz. Şu anda gece olduğu için durdular ama Jandarma Genel Komutanlığından 3, Milli Savunma Bakanlığından 2, Emniyet Genel Müdürlüğünden 2 ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 olmak üzere 10 helikopter yangına müdahale etti. Şu anda da çalışmalarımız devam ediyor. Henüz kontrol altına alındığını söylememiz mümkün değil. Şu anda herhangi bir yerleşim yeri tehdidi söz konusu değil. Çevremiz ciddi çam ağaçları ormanı onun için endişeleniyoruz. Bir an evvel kontrol altına almaya çalışıyoruz. Alan geniş bir çam alanı ve engebeli söndürmesi zor bir alan." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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