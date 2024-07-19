Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor

İhbar üzerine bölgeye arazözler ve itfaiye ekipleri ile helikopter sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kuşdemirler ile Kızılcaören köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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