Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor
Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı.
Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı.
Merkeze bağlı Kayaağıl köyü yakınlarındaki Karabol mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye arazözler, itfaiye ekipleri ve helikopterler sevk edildi.
Yangına müdahale sürüyor.
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