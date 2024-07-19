Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        GÜNCELLEME - Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor

        Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 17:15 Güncelleme: 19.07.2024 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Alınan bilgiye göre, Kuşdemirler ile Kızılcaören köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınabilmesi için 4 helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve iş makineleriyle çalışma yürütülüyor.

        Yangının etkilediği Kızılcaören ve Kuşdemirler köyleri çevresinde ise ekiplerce geniş güvenlik önlemleri alındı. Alevlerin evlere ulaşmaması için iş makineleriyle köylerin etrafında setler oluşturuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boğdu, çuvala koydu, bahçeye bıraktı
        Boğdu, çuvala koydu, bahçeye bıraktı
        Furkan Apartmanı'nda karar
        Furkan Apartmanı'nda karar
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        En-Nesyri bitiyor!
        En-Nesyri bitiyor!
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        Prof. Dr. Yavuz'dan sivrisineklerden bulaşan virüs uyarısı
        Prof. Dr. Yavuz'dan sivrisineklerden bulaşan virüs uyarısı
        Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı
        Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Mavi kriz!
        Mavi kriz!
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U

        Benzer Haberler

        Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor
        Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor
        Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor
        Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor
        Uşak'ta ormanlık alandaki yangın kısmen kontrol altına alındı
        Uşak'ta ormanlık alandaki yangın kısmen kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale edili...
        GÜNCELLEME - Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale edili...
        Uşak'ta hibe destekli kovanlarla arıcılığa başlayan kadınların ilk üretim s...
        Uşak'ta hibe destekli kovanlarla arıcılığa başlayan kadınların ilk üretim s...
        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı