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        Uşak'ta 2 ayrı orman yangınına müdahale sürüyor

        Uşak'ta iki ayrı noktadaki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 22:44 Güncelleme: 19.07.2024 - 22:44
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        Uşak'ta 2 ayrı orman yangınına müdahale sürüyor
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        Uşak'ta iki ayrı noktadaki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

        Uşak Valisi Turan Ergün, Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören ile Kuşdemirler köyleri arasındaki orman yangının olduğu alanda incelemelerde bulunup Banaz Kaymakamı Cuma Emeç ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den bilgi aldı.

        Vali Ergün, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 15.50 sıralarında Kızılcaören köyü ve kent merkezine bağlı Kayaağıl köyü yakınlarından orman yangını ihbarları alındığını söyledi.

        Yangınların çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini aktaran Ergün, "Kızılcaören köyümüzde tedbir amaçlı 11 evi tahliye ettik. Yangına hem havadan hem de karadan ciddi müdahale oldu. Banaz'daki yangına 4 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi. Karadan da Uşak ve çevre illerden 95 araç 309 personelle müdahale sürüyor. Şu an karadan müdahale devam ediyor." dedi.

        Ergün, Kayaağıl köyündeki yangına da karadan müdahalenin sürdüğünün anlatarak, "Kayaağıl'da aynı saatlerdeki yangına karadan 44 araç ve 112 personelle müdahale ediyoruz. 2 helikopter de oraya müdahale etti. Burada herhangi bir yerleşim yeri tehdidimiz yok." diye konuştu.

        - Bakan Yumaklı, yangınlara ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yangınlarla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini ve sürekli irtibat halinde olduklarını belirten Ergün, yangınlara yarın sabah saatlerinden itibaren yine yoğun hava müdahalesinin yapılacağını bildirdi.

        Vali Ergün, yangınların durumu için de gece görüşlü bir helikopterin sürekli keşif uçuşu yaptığını sözlerine ekledi.

        Kuşdemirler ile Kızılcaören köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına, 4 helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve iş makineleriyle müdahale başlatılmıştı.

        Kayaağıl köyü yakınlarındaki Karabol mevkiinde çıkan orman yangınına da ekiplerce yoğun şekilde müdahale edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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