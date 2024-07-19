Uşak'taki orman yangınları kontrol altına alındı

Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören köyü ile Kuşdemirler köyü arasındaki ormanlık alan ile merkeze bağlı Kayaağıl köyü yakınlarındaki ormanlık alandaki yangınlara müdahale gece boyunca sürdü.

Uşak'ta ilçesinde dün iki noktada çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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